Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), DHA) MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Meltem E.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Emrah E., ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Alaşehir'deki özel bir üzüm işletmesinde çalışan Meltem E., geçen 10 Ağustos'ta saat 17.00'de, eve dönmek üzere yola çıktı. Meltem E., Beş Eylül Mahallesi, Kenan Evren Caddesi'ne geldiğinde, önünü 1.5 yıldır ayrı yaşadığı, demir doğrama ustası olan eşi Emrah E. kesti. İddiaya göre Emrah E., biri 5, diğeri 2 yaşındaki iki çocuğunu da alıp baba evine dönerek kendisini terk eden 7 yıllık eşi Meltem E.'yle barışmak istedi. Ancak Meltem E., eşinin bu isteğini geri çevirip, eve dönmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine öfkelenen Emrah E., bıçakla eşini karnı ve boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Meltem E., ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen öldü. Emrah E., Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

Davanın bugün dördüncüsü olan karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Meltem E.'nin annesi Fatma ve babası İsa Uygun, avukatlar ve aile yakınları katıldı. Tutuklu sanık Emrah E. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanığa karar öncesi son sözü soruldu. Sanık Emrah E. ise "Olmasa iyiydi, pişmanım, yapacak bir şey yok" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah E.'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Sema Hasgör, duruşma sonrası açıklama yaptı. Hasgör, "Bugün kocası tarafından öldürülen Meltem'in son duruşması yapıldı. Biz Meltem kardeşimizin davasını başından beri takip ediyoruz. Davalarda, kadın katillerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için mücadele ediyoruz. Bugün de sevindirici bir haber aldık. Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Umarız diğer mahkemelere de bu karar emsal olur. Aslında toplumunda Özgecan yasası dediği yasanın içeriği budur" dedi.

Meltem E.'nin ailesinin avukatı Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu ise "Savcı geçtiğimiz duruşmada mütalaa vermişti. Sanık avukatının süre istemesi üzerine bugüne ertelenen mahkemeden karar çıktı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Adaletin tecelli bulduğunu düşünüyoruz" dedi.

Baba İsa Uygun ise "Hak yerini buldu. Cezasını çeksin" dedi. Ailenin yakınları da kararı olumlu buldu.

DHA