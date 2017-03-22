Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), DHA) MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi 25 yaşındaki Meltem Ece'yi sokak ortasında bıçakla öldüren 27 yaşındaki Emrah Ece için savcı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan üçüncü duruşmada öldürülen Melten Ece'nin annesi Fatma ve babası İsa Uygun avukatlarıyla hazır bulunurken, tutuklu sanık Emrah Ece, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bu celsede, geçen duruşmada, adli tıp kurumuna gönderilen suç aleti bıçakla ilgili rapor okundu. Suç aleti bıçağın, cinayette kullanılmış olabileceği belirtildi.

Duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılan sanık Emrah E, raporu kabul etmediğini ifade etti. Mütalaa veren duruşma savcısı sanık için ağırlaştırılmış hapis cezası istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı ve esasa ilişkin beyanlarda bulunmak üzere süre istemesi üzerine dava, 29 Mart 2017 tarihine ertelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sema Hasgör, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün kocası tarafından öldürülen Meltem'in üçüncü duruşması yapıldı. Savcı mütalaasını verdi. Hiçbir indirim uygulanmaksızın, caydırıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istiyoruz. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Meltem Ece'nin ailesinin avukatı Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu ise, "Bugünkü duruşmada savcı mütalaasını verdi. Eşe karşı tasarlayarak adam öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Duruşma sanık vekilinin mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine, dava ertelendi" dedi.

Alaşehir'de Emrah Ece, 1.5 yıl önce biri 5 diğeri 2 yaşındaki çocuklarını alıp baba evine dönen eşi Meltem Ece'yi, 10 Ağustos 2016 günü çalıştığı üzüm işletmesinden dönerken yolda bıçakla saldırıp öldürmüştü.

DHA