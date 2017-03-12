Eşinin 2 engelli kardeşine özenle bakıyor

SAMSUN'da yaşayan 3 çocuk annesi, 54 yaşındaki Meryem Çağlar, aynı evde yaşadığı eşinin iki engelli kardeşine gözü gibi bakıyor.

İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Meryem Çağlar, 1985'te 57 yaşındaki İbrahim Çağlar ile evlendikten sonra, kayınpederi Şükrü Çağlar, kayınvalidesi, 59 yaşındaki Gülten Çağlar, eşinin engelli kardeşleri 55 yaşındaki Semiha Çağlar ile 46 yaşındaki Murat Çağlar ile beraber aynı evde yaşamaya başladı. Bu süre zarfında yüzde 76 engelli Murat Çağlar ile yüzde 96 engelli Semiha Çağlar'ın bakımına yardım etti. Ancak kayınvalidesi Gülten Çağlar'ın 2 yıl önce yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 2 evladının bakımını yapmakta güçlük çekince bakımlarını Meryem Çağlar üstlendi. Eşinin engelli iki kardeşine bakan Meryem Çağlar, 32 yıldan bu yana aynı çatı altında hep beraber yaşadıklarını anlatırken, şöyle dedi:

"Ben gençken bu kadar yardıma muhtaç değillerdi. Kayınvalidem bakımlarını yapıyordu bizde yardım ediyorduk. Ancak zaman geçtikçe daha çok yardıma ihtiyaçları oldu. Kayınvalidem iki yıl önce rahatsızlanınca bakımlarını ben yüklendim. Bakımları bana göre kolay zor değil. İkisi de yürüyemiyor sadece yemeklerini yiyebiliyorlar. Onun dışında hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Ben onların bakımını yaparken hiç rahatsızlık duymuyorum. Ben onlara severek bakıyorum. Onlar benimde kardeşim. Allah rızasını kazanmak için severek yaptığım bir bakım bu."

Gülten Çağlar ise, yıllarca evlatlarının bakımını kendisinin yaptığını belirterek, "Tabii ki ikisinin de bakımı zor. Benim gücüm yettikçe onlara baktım. 2000 yılında eşim vefat etti. Ben de iki yıl önce rahatsızlanınca gelinim evlatlarıma tamamen bakmaya başladı. Allah ondan razı olsun. Oğlumla, torunlarım da yardım ediyor ancak en çok gelinim bakıyor" diye konuştu.

DHA