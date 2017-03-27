Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 4 yaralı

ŞANLIURFA'da 38 yaşındaki Muharrem Çakan, evi terk eden eşi İkram Çakan ile barışmak için beraberinde arkadaşıyla birlikte gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. 2'si tüfekle açılan ateş sonucu saçmalarla olmak üzere 4 kişi yaralanırken, Çakan ve beraberindeki arkadaşı olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Muharrem Çakan ile bilinmeyen nedenle tartışan İkram Çakan, evi terk edip babası Halil Çakan'ın Ulubağ Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşiyle barışmak isteyen Muharrem Çakan ise, ismi henüz belirsiz arkadaşıyla birlikte kiraladığı 27 C 0693 plakalı otomobille, kayınpederi Halil Çakan’nın evine gitti. Evde kayınpederi Halil Çakan ile görüşen Muharrem Çakan, barışma isteğine olumsuz yanıt alınca yanındaki tüfekle rast gele ateş açtı. Taraflar arasında çıkan kavgada kayınpederi Halil Çakan ve kayınbiraderi Ali Çakan'ı tüfekle yaralayan Muharrem Çakan aracı bırakıp kaçtı.

Olayda İkram Çakan ve annesi Zeynep Çakan ise sopayla dövülerek yaralandı. Aileden yaralanan 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtili. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alıp Muharrem Çakan ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA