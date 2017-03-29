Eşinin görevden alınmasından sorumlu tuttuğu doktoru tabancayla yaraladı, intihar etti

AKSARAY'da emekli polis memuru 52 yaşındaki Necmi Sarı, hemşire eşinin görevden alınmasından sorumlu tuttuğu aile sağlık merkezinde görevli 30 yaşındaki Dr. Hüseyin Ağır'ı, karnından tabancayla yaraladı. Dr. Ağır tedavi altına alınırken, otomobiliyle kaçan Sarı, Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesi'nde başına ateş ederek intihar etti.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray'ın Eskil İlçesi'ne bağlı Bozcamahmut Köyü'ndeki Bozcamahmut Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Daha önce Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan emekli polis memuru Necmi Sarı, Bozcamahmut Aile Sağlık Merkezi'ne gidip, iddiaya göre hemşire eşi Şener Sarı'nın görevden alınmasından sorumluğu tuttuğu Dr. Hüseyin Ağır ile tartışmaya başladı. Sarı, tartışma sırasında çalışma döneminden kalma beylik tabancasıyla, Dr. Ağır'ın üzerine ateş açtı. Karnından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ağır'a ilk müdahaleyi aile sağlık merkezindeki mesai arkadaşları yaptı. Ardından çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ağır'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KIRIKKALE'YE KAÇTI

Saldırgan Necmi Sarı da otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine başta Aksaray'daki jandarma ve polis kaçan Sarı'nın peşine takıldı. Sarı, yaşanan kovalamaca sonucu Konya üzerinden Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesi yakınında, jandarma tarafından önü kesilince, aracından inip tabancayla başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sarı'nın hemşire eşi Şener Sarı'nın da Antalya'da ailesinin yanında olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA