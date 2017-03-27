Eşiyle iddialaşıp aldığı eğitimle kadınlara resmi öğretiyor

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Seher Mollaosmanoğlu, 15 yıl önce eşiyle iddialaşmasının ardından resim eğitimi alarak kurduğu atölyede, 400'e yakın kadına resim eğitimi verdi.

Ev işlerinden arta kalan zamanını değerlendirmek isteyen ev kadını Seher Mollaosmanoğlu, 1999 yılında resim eğitimi almaya karar verdi. Özel hocalardan 4 yıl eğitim alan Mollaosmanoğlu, eğitimini tamamlamasının ardından 2003 yılında 'Turkuaz' adlı sanat atölyesi kurdu ve burada kadınlara resim eğitimi vermeye başladı. Bugüne kadar yaklaşık 400 kadın kursiyere resim dersi veren Mollaosmanoğlu, ayrıca çocuklara da dersler vererek resmi sevdirmeye çalıştı. Mollaosmanoğlu, öğrencileriyle yaptıkları tabloları ise yılın belirli zamanlarında düzenlediği resim sergileriyle ilçede yaşayan sanatseverlerin beğenisine sundu.

Resim yapmaya çocukluk döneminden ilgi duyduğunu belirten Seher Mollaosmanoğlu, evlendikten sonra da resme olan ilgisinin devam ettiğini ve evde de resim yapmayı sürdürdüğünü anlattı. Eşiyle arasında yaşanan iddialaşmanın ardından resim yeteneğini geliştirmeye karar verdiğini kaydeden Mollaosmanoğlu, "Biraz klişeleşmiş bir laf olacak belki ama resme çocukluktan bu yana ilgim vardı. Kendi kendime resimler yapıyordum fakat bir yerden çıkış bulduk, kendimi geliştirme imkanı buldum. Kurslara gittim, bunun yanında da evde çok çalıştım, çok uğraştım ve şimdiki aşamaya geldim. Şu anda da kursiyerler olarak ev kadınlarını yetiştiriyorum ve yetiştirmeye de devam edeceğim" dedi.

'BÜYÜK BİR AŞKTI RESİM YAPMAK'

Resim macerasına ilk çıktığında bu günkü hedeflerinin olmadığını anlatan Seher Mollaosmanoğlu, "Resmi her zaman seviyordum fakat resme başladığımda 'Ben ev kadınlarını eğitmeliyim' gibi bir düşünceyle başlamadım. Sadece gönül vermiştim. Benim için büyük bir aşktı resim yapmak. Resim yapmaya başladım ve baktım ki bu bana yetmiyor. Ben de 'Daha nasıl faydalı olabilirim, benim gibi ev kadınlarına nasıl faydalı olabilirim, onlarla bildiklerimi nasıl paylaşabilirim' diye düşündüğümde başladı. Bir baktım ki eğitmen olmuşum ve o olaya karar vermişim. Resim yapmaya-yaptırmaya karar verdim ve işin içerisinde buldum kendimi. Çok da seviyorum resim yapmayı ve yaptırmayı" diye konuştu.

'12 YILDIR GELEN KURSİYERLERİM VAR'

Ev kadınlarının ev hayatı dışında da üretken olması gerektiğine vurgu yapan Seher Mollaosmanoğlu, şöyle dedi:

"Ev kadınlarının üretken olduklarını, onların mutlu olduklarını görmek benim için çok önemli. Resim yapmak kadar öğretmek de çok önemli. Yıllardır ev kadınlarına resim yapmayı öğretiyoruz. Kurslara 12 yıldır gelen kursiyerlerimiz var. Atölye açıldığından bu yana gelen kursiyerlerim dahi var. Yani bunlar güzel şeyler. Bunlar benim için mutluluk ve onur verici şeyler. Benimle olmaktan, resim yapmaktan, ortamı paylaşmaktan hepsi çok keyif alıyor ki hala resimle yıllardır devam eden arkadaşlığımız var."

DHA