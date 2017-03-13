Eşiyle tartışınca seyir halindeki otomobilden atladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde, eşiyle tartışırken sinirlenen Songül E., hareket halindeki otomobilin kapısını açıp kendini dışarı attı. Yaralanan Songül E., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Çerkezköy'ün İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin E., eşi Songül ve çocuklarını aldıktan sonra 59 UB 624 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bir süre sonra, sürücü Metin E. ile yanındaki eşi Songül E. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce sinirlenen Songül E., kapıyı açarak kendini hareket halindeki otomobilden dışarı attı. Eşi ve çocuklarının şaşkın bakışları arasında karayoluna düşüp yaralanan Songül E.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Songül E., haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA