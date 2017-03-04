Eski bakan Bağış: PKK, FETÖ, DHKPC, CHP ile işbirliği yapıyor

AVRUPA Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, CHP'yi terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlayıp, "Hayırcılar PKK, FETÖ, DHKP-C milletin vicdanında yargılanıp müebbet muhalefete mahkum olmuş, ana muhalefet partimiz CHP ile işbirliği yapıyor" dedi.

Siirt'te düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Türkiye' konulu panele Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Limak Holding Yönetim Kururlu Başkanı Nihat Özdemir ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Siirt Ticaret Odası Başkanı Güven Kuzu ile işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşlar katıldı.

AVRUPA VE CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

Avrupa ülkelerini teröre karşı ikiyüzlü davranmakla eleştiren Bağış, CHP'yi de terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Bağış, "Bu sistem parlamenter sistem değil, aşure sistemidir, çünkü gerçek parlamenterler sistemlerde meclisin yasaları, meclisten çıkan hükümetin yasaları ve yetkileri çok farklı olur. Ama bizdeki sistem, Kenan Evren sistemidir. 80 darbesinden sonra davulu koymuş hükümetin boynuna, tokmağı da elinde tutmuş. Bu sistemi değiştirmezsek, bakın size çok açık net söyleyeyim; baba ile evlat biri cumhurbaşkanı, diğeri başbakan olsun, bir yıl sonra ister istemez birbirlerine düşerler. Gerçekten istikrarı güvence altına alacak, karar mekanizmalarını hızlandıracak bir sisteme kavuşmamız lazım. Bu paket Türkiye'yi uçuracak bir pakettir. Buna evet demek milli bir görevdir. Çünkü Allah korusun hayır çıkarsa; hem ekonomik hem siyası bir kaos ve kargaşa ile karşı karşıya kalırız. Barağını seven, ülkesini seven evet demesi gerekir. Kimlerin hayır kampanyası yaptığına bakarsanız zaten olay net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hayırcılar PKK, FETÖ, DHKP-C milletin vicdanında yargılanıp müebbet muhalefete mahkum olmuş ana muhalefet partimiz CHP ile işbirliği yapıyor. Bu saydığımızla işbirliği yapıyor" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: BENİ GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Siirt Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı olan Nihat Özdemir, ise Türkiye'nin büyük hedeflere ilerlemesi için bu sistem değişikliğine evet diyeceklerini söyledi. Özdemir, "17-25 Aralık'ta ben de bu işin içindeydim ve ortağım da bu işin içindeydi. 41 tane işadamını gözaltına almak istediler. O zamanki Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız'ın dirayetli duruşu sayesinde gelip polislerin bizi gözaltına almasına mani oldular" diye konuştu.

Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu da yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için bir gereklilik olduğunu, bilhassa bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıracağını söyledi.

DHA