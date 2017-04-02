Eski Başbakan Yardımcısı, eline bayrak alıp yol kesti

BURSA'dan 20, 21 ve 22’inci dönemde Refah Partisi, Anavatan Partisi ve kurucuları arasında olduğu AK Parti'den milletvekili seçilen, Abdullah Gül'ün Başbakan olduğu 58'nci hükümette Başbakan Yardımcılığı yapan Ertuğrul Yalçınbayır, Bursa merkez Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi'ndeki sitesinin yakınına baz istasyonu yapılınca, mahalle sakinleri ile protesto gösterisine katıldı. Kalabalık ile yolu trafiğe kapatan Ertuğrul Yalçınbayır için semt sakinleri 'Türkiye'nin ilk protestocu başbakan yardımcısı' yakıştırması yaptı. Elinde bayrakla yol kesen Yalçınbayır, baz istasyonu konusunda yargıyı 'ağır kalmak' ve 'çelişkili kararlar vermekle' suçladı.

Türk siyasetinin renkli isimlerinden Ertuğrul Yalçınbayır Bursa'dan 20, 21 ve 22’inci dönemde Refah Partisi, Anavatan Partisi ve kurucusu olduğu AK Parti'den milletvekili seçildi. Yalçınbayır, Abdullah Gül'ün Başbakanlığında kurulan 58'nci hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Halen Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi'nde bir sitede oturan Ertuğrul Yalçınbayır, Mahallesi’ne gece yarısı kurulan ve vatandaşların büyük tepkisine neden olan baz istasyonu için yapılan protesto gösterisine katıldı. Kalabalık ile karayolunu trafiğe kesen Ertuğrul Yalçınbayır ve diğer protestoculara, beklemek zorunda kalan sürücüler de korna çalarak destek verdi.

'YARGI AĞIR KALIYOR, ÇELİŞKİLİ KARARLAR VERİYOR'

Vatandaşların 'Türkiye'nin ilk protestocu başbakan yardımcısı' dediği Ertuğrul Yalçınbayır burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gerçek demokrasi halkın isteğinin yerine getirilmesidir. Baz istasyonu konusunda Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Teknoloji Kurulu kayıtsız kalmıştır. Bu konuda partileri tahrik etmek gerekiyor Meclise araştırma önergeleri vermesi için. Baz istasyonu problemi ayrıca sadece Bursa'nın sorunu değil Türkiye'nin problemidir. Bu istasyonların sağlığa zararlı olup olmadığı, kurulacağı yerler tespit edilmelidir. Önüne gelene baz istasyonu yeri vermek kabul edilebilir değil. Bu protesto, halkın çevre hakkını koruması ile ilgilidir. En doğal refleksidir. Bu hakkı hükümetler vermemiştir. Devlet vermemiştir. Bunlar doğuştan elde edilen haklardır. Sağlıklı çevrede yaşamak için doğuştan elde edilen haklardır."

Baz istasyonu ile ilgili çevre konusunda uzman profesörlerin raporlarına rağmen yargının çelişkili karar verip ağır kaldığını söyleyen Yalçınbayır, halkın sağlığını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı bulunmadığını vurguladı.

Balat Mahallesi sakinlerinin yaptığı ve zaman zaman bazı sürücüler ile vatandaşların tartıştığı eylem olaysız sona erdi.

DHA