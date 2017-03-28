Eski eşi ile öz kızını öldürüp, intihara kalkıştı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde 29 yaşındaki Gökhan Yıldız, eski eşi 28 yaşındaki Esra Yalçın ve 5 yaşındaki kızı Beren Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son vermeye çalıştı.

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buse Coşkun Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Gökhan Yıldız, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Esra Yalçın'ın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Gökhan Yıldız, öz kızı Beren Yıldız'ın gözleri önünde Esra Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdü. Ardından olaya tanıklık eden öz kızı Beren Yıldız'ı da bıçakla öldüren Gökhan Yıldız, daha sonra aynı bıçakla yaşamına son vermeye çalıştı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Kanlar içindeki anne ve kızın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Gökhan Yıldız ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

DHA