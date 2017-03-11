Eski eşine ateş açtı: kucağındaki çocuk öldü, kadın yaralı

GAZİANTEP'te, askerden kısa süre önce gelen İrfan Çetin, 5 yıl önce boşandığı 23 yaşındaki Elif Yürek'i evinin önünde kucağında 3 yaşındaki kızı Mina varken, tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayda küçük Mina öldü, annesi Elif Yürek ile bu sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Demir yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 82'nci Sokak'ta meydana geldi. Askerden kısa süre önce geldiği belirtilen İrfan Çetin, 5 yıl önce kendisinden boşanıp yeniden evlenen Elif Yürek ile evinin önünde karşılaştı. Çetin, tabancasını çıkarıp kucağında kızı Mina bulunan Elif Yürek'e peş peşe ateş açtı. Olayda Elif Yürek ve kızı Mina ile bu sırada sokakta bulunan Burak Demir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan küçük Mina, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elif Yürek'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinde, Elif Yürek'in terlikleri ile yaşamını yitiren küçük Mina'nın emziği kaldı.

Polis, kaçan İrfan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA