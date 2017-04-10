Eski eşini vurduktan sonra başına ateş ederek öldü

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde Necati Oylum, pazarcılık yapan 5 çocuk annesi eski eşi Nurdan E.'yi tabanca ile vurduktan sonra kendi başına ateş etti. 45 yaşındaki Necati Oylum olay yerinde hayatını kaybederken, Nurdan E., ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.40 sıralarında merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 251'ini Sokak'ta meydana geldi. Yarın kurulacak kadın pazarı öncesinde hazırlık yapan 5 çocuk annesi 46 yaşındaki Nurdan E., bir yıl önce boşandığı eski kocası Necati Oylum'un silahlı saldırısına uğradı. Necati Oylum, yanına yaklaştığı Nurdan E.'ye çevredekilerin dehşet dolu bakışları içerisinde tabanca ile ateş açtı. Nurdan E., kanlar içerisinde yere yığılırken, Necati Oylum daha sonra silahı kendi başına dayayıp ateşledi. Necati Oylum, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Nurdan E. ise ihbar üzerine geleh ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Necati Oylum ile Nurdan E.'nin geçtiğimiz yıl boşandıkları öğrenildi. Necati Oylum'un boşandıktan sonra bir kadınla resmi nikahla ikinci kez evlendiği belirtildi. Nurdan E. ve Necati Oylum'un beraberliklerinden 5 çocukları olduğu, bu çocukların da Nurdan E.'de kaldığı kaydedildi. Nurdan E.'nin de çocuklarına bakmak, geçimlerini sağlamak için pazarcılık yaptığı kaydedildi.

Oolayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA