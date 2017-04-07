Eski eşinin sevgilisiyle kavga ederken, araya giren kişiyi öldürdü

AYDIN'da, emekli astsubay 44 yaşındaki Murat T., boşandığı eşi Atiye T. ile daire bakmaya giden kadının sevgilisi Mehmet S. ile kavga ederken, araya giren ev sahibi 68 yaşındaki Yaşar Akçakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayda, Murat T. ile balkondan atlayan Atiye T. ve sevgilisi Mehmet S. de yaralandı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Murat T.'den boşanan Atiye T., sevgilisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Mehmet S. ile birlikte kiralamak istediği eve bakmak için apartmana girdi. Atiye T. ile Mehmet S. daireyi gezerken, Murat T. geldi. Boşandığı eşini karşısında gören Atiye T., balkondan atlarken, Mehmet S. ile Murat T. arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Ev sahibi Yaşar Akçakaya, tarafları yatıştırmak için araya girmek istedi. Ancak bu sırada Murat T., belindeki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlarla Akçakaya sırtından, Mehmet S. ise kolundan yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar Akçakaya ve Mehmet S. ile tartışma sırasında darp edilen Murat T. ve balkondan atlayıp yaralanan Atiye T., ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Yaşar Akçakaya doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, müdahalelelirinin ardından gözaltına alındı.

DHA