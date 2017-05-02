Eski İl Jandarma Komutanı dahil 13 kişiye FETÖ'den gözaltı

KAHRAMANMARAŞ Eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı 'ByLock( kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen Coşkun Doğan ile birlikte 6 emniyet personeli ve 6 özel güvenlik görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptıkları operasyonla 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



DHA