Eski İstihbarat Müdürü Yılmazer'in bir kızı daha gözaltına alındı

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstahbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Rabia Fitnat Yılmazer Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yılmazer'in avukat olan kızı Fatma Saadet Yılmazer de dün akşam Sakarya'da gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI'NIN SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kulladığı tespit edilen eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer'in dün Sakarya'da gözaltına alınmasının ardından bugün Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim kaydı bulunan diğer kızı Rabia Fitnat Yılmazer de Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı. KHK ile kapatılan Günün Yağmurları Derneği ve Çağın Mağdurları Derneğine üye kaydı bulunduğu belirtilen Yılmazer'in de soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyeti'ne getirileceği öğrenildi.



DHA