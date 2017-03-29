Eski koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan 28 yaşındaki M.Ç.E., pompalı tüfekle eski eşi 24 yaşındaki Nazlı Gök, kayınvalidesi 50 yaşındaki Ayşe Ön ve kızı 4 yaşındaki Zahtinur E.'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan M.Ç.E. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeşil Mahalle 105 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İki çocuğunun babası, 5 yıllık kocası M.Ç.E.'den 6 ay önce boşanan Nazlı Gök, Süleyman Kara ile imam nikahı kıydı. Eski koca M.Ç.E., bir süre alkol alıp, eski eşi Nazlı Gök'ün annesi ve imam nikahlı eşiyle birlike yaşadığı eve gitti. İki kızından biri annesinin diğeri kendi yanında kalan M.Ç.E., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Nazlı Gök, annesi Ayşe Ön ve kızı 4 yaşındaki Zahtinur E. yaralandı. Eski eşinin başına silahın kabzasıyla da vurduğu belirtilen M.Ç.E., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Eski eşi, kayınvalidesi ve kızını yaralayan M.Ç.E., polisin operasyonuyla kısa sürede, Karacasu ilçesinin kırsal Alemler Mahallesi'nde yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Grup Amirliği'nde gözaltında tutulan M.Ç.E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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M.Ç.E.'nin olaydan bir saat önce Facebook'tan çocuklarının larının yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü. M.Ç.E.'nin "Biri eksik ama onu da alacağız. Cümleten 2 aydır yapmak istediğim şeyleri yapmaya kararlıyım. Hakkınızı helal edin. Alemlere ibret olsun dedik, unuttu. Sana seni hiçbirine değişmedim. Çünkü sen benim canımdın beni affet sen istedin" yazdığı görüldü.

DHA