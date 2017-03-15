Eski komiser yardımcısına FETÖ'den 10 yıl hapis

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenip hakkında dava açılan eski komiser yardımcısı Hasan Erişik'e, 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan komiser yardımcısı Hasan Erişik, tutuklandı, ardından da meslekten ihraç edildi. Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz'ün hazırladığı iddianameyle Erişik hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Erişik ile avukatı katıldı. Erişik, yaptığı son savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını, aleyhine ifade veren tanık ve gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini, hakkında ceza verilmesini gerektirecek bir delil bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Hasan Erişik'i 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

DHA