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Kocaeli Haberi: Eski lastiklerin konulduğu depo alev alev yandı

Eski lastiklerin konulduğu depo alev alev yandı

19:2219 Nisan 2017
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Eski lastiklerin konulduğu depo alev alev yandı
Eski lastiklerin konulduğu depo alev alev yandı

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde eski lastiklerin konulduğu depo, alev alev yandı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.
Dilovası Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 720 Sokak'ta oturan Ömer Karataş'a ait 4 katlı evin yanındaki eski araç lastiklerinin konulduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo alevler içerisinde kalırken, yangının binaya sıçraması ihtimaline karşı bina boşaltıldı. Gebze ve Dilovası'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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