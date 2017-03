Eski müdür, polislere 'Asker gelirse müdahale etmeyin' demiş

BURDUR'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Burdur Çevik Kuvvet Şube Müdürü A.U.'nun tutuklu yargılandığı davada tanık olarak dinlenen 5 polis memuru, 15 Temmuz gecesi A.U.'nun kendilerine, "Asker gelirse kesinlikle silahla müdahale etmeyin. Canınızdan değerli mi Ben müzakere edeceğim" dediğini belirtti.

Burdur'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan şüphelilerin yargılanmasına devam edildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda eski Burdur Çevik Kuvvet Şube Müdürü A.U., eski Polisevi Müdürü M.Y. ve eski komiser A.D. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', FETÖ'den tutuklu bir kişinin ailesine kendini polis olarak tanıtan M.E. ise 'FETÖ propagandası' yapmak suçlamasıyla Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

'CANINIZDAN DEĞERLİ Mİ'

Hepsi bireysel olarak yargılanan sanıklardan A.U.'nun duruşmasında halen görev yapan 5 polis memuru tanık olarak dinlendi. Polis memurları A.U.'nun 15 Temmuz gecesi kendilerine "Asker gelirse kesinlikle silahla müdahale etmeyin. Canınızdan değerli mi Ben müzakere edeceğim" dediğini belirtti. Bir polis memuru da müdürün kendisine "Asker gelir de silahını isterse ver" dediğini söyledi.

'EŞİM AKRABAMDIR, KATALOGDAN SEÇMEDİM'

A.U. ise 15 Temmuz gecesi askerlere "müdahale etmeyin" talimatı vermediğini savundu. A.U., örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanmadığını belirterek, "Bilmeyerek baktım mı bilmiyorum. 'ByLock' diye bir program hatırlamıyorum" dedi. Örgüt mensuplarının namazlarını ima ile kıldığı, eşlerini katalogdan seçtiği yolunda duyumu olduğunu söyleyen A.U., "Ben namazlarımı çocukluğumdan beri kılarım. Namazlarımı mescitte kılarım. Peygamberimizin sünneti olduğu için pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarım. Eşim de akrabamdır. Katalogdan seçmedim" diye konuştu.

Cezaevinde zor şartlarda kaldıklarını söyleyen A.U. "8 metrekare yaşam alanı olan koğuşta 12 kişi kalıyoruz. Yan tarafımızdaki koğuşta PKK'lılar 3 kişi kalıyor" dedi.

İNTİKAM AMAÇLI SUÇLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Eski komiser A.D., 18 yıllık emniyet mensubu olduğunu ve hiçbir örgütle özellikle FETÖ ile hiçbir bağı olmadığını belirterek, 'az sadaka çok belayı defeder' düşüncesiyle camide, karakola gelen ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini, Kimse Yok mu Derneği'ne de bu amaçla cep telefonu mesajı ile yardım etmiş olabileceğini söyledi. D., 2015 yılında terfi sınavını kazandığını ancak komiserlik görevine atanmadığını, bu yüzden İdare Mahkemesi'ne dava açtığı için kurumun itibarını zedelediği gerekçesiyle intikam amaçlı suçlandığını öne sürdü.

'VATANIM VE DEVLETİM KUTSALDIR'

Eski Polisevi Müdürü M.Y., üst katlarında oturan ve Bank Asya'da müşteri temsilcisi olarak çalışan komşularının ısrarı ile 2011 yılında Bank Asya'da eşi adına hesap açıldığını söyledi. M.Y., Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hesabı kapattığını, bu bankanın terör örgütüyle bağlantısını bilmediğini iddia etti. M.Y., "Dinim, ailem neyse vatanım ve devletim de benim için kutsaldır. En ağrıma giden şey silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanmam" dedi.

'İNSAN ANNE BABASINI DOLANDIRIR MI'

FETÖ tutuklusu bir kişinin işyerine gidip kendisini polis ve istihbaratçı olarak tanıtarak örgüt propagandası yaptığı için tutuklanan M.E. ise son savunmasında, "Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Ailemi üzdüğüm için pişmanım" dedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Ailen seni nerede biliyor" sorusuna M.E., "Yurt dışında" diye cevap verdi. Yüce'nin "Aileni dolandırmaya utanmıyor musun İnsan anne babasını dolandırır mı" sorusuna ise M.E., "Almanya'ya gitme planım vardı ama olmadı" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti A.U., A.D. ve M.Y.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, M.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA