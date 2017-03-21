Eski vekilden darbe iddiası: 'Ukrayna'da üç grup, darbe hazırlığında'

Ukrayna'da bundan üç yıl önce Batı yanlısı kesimlerin düzenlediği ihtilale kadar iktidarda bulunan Bölgeler Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri olan ve ihtilalden sonra Rusya'ya yerleşen eski milletvekili Vladimir Oleynik, Ukrayna'da üç farklı kesimin, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya karşı darbe hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Oleynik, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, birbirinden bağımsız olarak hareket eden bu üç gruptan birinin başını eski başbakan Yuliya Timoşenko'nun çektiğini ve bu grubun içinde Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Odessa eski Valisi Mihail Saakaşvili'nin, Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovoy'un ve eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko ve istihbarat teşkilatı SBU'nun eski başkanı Gennadiy Nalivayçenko'nun yer aldığını ifade etti.

Bu grupta Timoşenko'nun Amerikalılar'la ilişkiler kurmaya çalıştığını; Gritsenko'nun orduyla irtibat kurma çabasında olduğunu ifade eden Oleynik, Nalivayçenko'nun ise istihbaratçılarla irtibat kurmaya çalıştığını savundu. Oleynik, bu grubun ayrıca, önde gelen işadamlarından Kolomoyski ve Firtaş'la da müzakereler yürüttüklerini öne sürdü.

İkinci grupta radikal milliyetçi Özgürlük Partisi ve Sağ Sektör gibi grupların yer aldığını ve bunların kısa bir süre önde birleştiklerini dile getiren Oleynik, buna karşılık bu grupların Batı'nın etkin desteğinden mahrum kalacaklarını bu nedenle de başarı şanslarının düşük olduğunu ifade etti.

Üçüncü grupta ise Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı kurulan gönüllü Azov Müfrezesi'inn komutanı Biletski'nin olduğunu ileri süren Oleynik, bu grubun da İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve eski başbakan Arseniy Yatsenyuk tarafından desteklendiğini savundu.

Oleynik, bu grupların, Cumhurbaşkanı Poroşenko'yu, kendi isteğiyle istifa ettiğine ilişkin dilekçe yazmaya zorlayarak iktidarı ele geçirmeye çalışacaklarını öne sürdü.

Ukrayna'da geçen hafta güvenlik güçleri ile radikal milliyetçi gruplar arasında arbedelerin yaşanması, Ukrayna'da siyasi çalkantıların yeniden alevlenebileceği değerlendirmelerine neden olmuştu.

DHA