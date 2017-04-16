Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da referanduma ilgi büyük

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik illerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri devam ederken, seçmenler sandık başlarında kuyruk oluşturdu.

Eskişehir'de sabah erken saatlerden itibaren okullarda oy vermeye gelenler kuyruklar oluşturdu. Bazı yaşlı seçmenler torunlarıyla, bazı kadınlar da kucaklarında cocukarıyla oy kullanmaya geldi. Seçimlerin sakin geçtiği Eskişehir'de 1912 sandıkta 635 bin 61 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Bilecik'te de seçmen referanduma ilgili gösterdi. Kayıtlı 151 bin 752 seçmenin bulunduğu Bilecik'te de sandık başlarında kuyruklara rastlandı.

Kütahya'da da sabahleyin vatandaşlar oy verecekleri okullara gelmeye başladı. Vatandaşlar, oluşturdukları kuyruklarda bekleyip oylarını kullandı. Kütahya'da kayıtlı 420 bin 471 seçmen 1515 sandıkta oy kullanacak.

DHA