Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ndeki rakun, elektrikli çitin akımına kapıldı

ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'ndeki bir rakun, elektrikli çite temas edince akıma kapıldı. Elektrik şokuna maruz kalan rakunun, psikolojisi düzelinceye kadar özel bakım altında tutulacağı belirtildi.

Olay dün Sazova Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. Dışarıdan gelen hayvanların içeriye girmesini, içerideki hayvanların da dışarı çıkmasını engellemek için kurulan elektrikli çite hayvanat bahçesinde kalan bir rakun temasta bulundu. Akıma kapılan rakun, çitin yanından uzaklaşamayınca elektik şokuna maruz kaldı. Hayvanat bahçesini gezen ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan rakun ,görevliler tarafından alınıp tedavi için özel bir bölümü götürüldü. Yetkililer elektrik şokun etkisinde kalan rakunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek bir süre özel bakım altında tutulacağını, psikolojinin düzelmesinin ardından tekrar hayvanat bahçesindeki yerine konulacağını kaydetti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

'Eskişehir Hayvanat Bahçemizde, Koati cinsi rakun kendi yaşam alanındaki çit engelini aşarak kısa aralıklarla düşük voltaj verilen engel çitinin arasına sıkışmıştır. Koati, burada yaşadığı kısa şokun arkasından görevlilerimiz tarafından sıkıştığı yerden çıkartılmış ve karantinaya alınmıştır. Gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarının internet sitelerinde, oradaki bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler farklı şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. Tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacaktır.'

DHA