Eskişehir'de FETÖ sanığı 79 Emniyetçinin yargılanıyor

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Emniyet mensubu 79 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve haklarında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 46'sı tutuklu toplam 79 sanığın yargılanmasına, duruşma salonuna çevrilen adliye konferans salonunda başlandı. Duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Tek tek savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Çapan Bozdağ, 7 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, "Ben ByLock kullanmadım, benim terör örgütü ile hiçbir alakam yok. Terör örgütünün sohbetlerine katılmadım, himmet parası vermedim. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Erkan Çiçek de suçsuz olduğunu, ByLock programını kullanmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.



DHA