Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede (2)

24 POLİS GÖZALTINDA

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi ByLock kullandıkları öne sürülen 24 polis gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu sabah düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan 24 polisi gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan polisler daha sonra sorgulanmak üzere TEM şubesine götürüldü. FETÖ şüphelisi polislerin terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları öne sürüldü.

DHA