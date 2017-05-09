Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eskişehir Haberi: Eskişehir'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Eskişehir'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

21:089 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Eskişehir'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Eskişehir'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ESKİŞEHİR'de etkili olan şiddetli fırtına, çatıları uçurdu, ağaçlar kökünden söktü, çok sayıda araç zarar gördü.
Eskişehir'de saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentte çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Çatılardan kopan parçalar, ve kırılan ağaç dalları, park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. 
Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fırtınanın soba ve doğalgaz zehirlenmelerine, çatı uçmalarına, ağaç ve direklerin devrilmesine neden olabileceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

DHA

Yeni evlilerin yaşamlarına keyif katacak IKEA önerileri
Keşfet

Yeni evlilerin yaşamlarına keyif katacak IKEA önerileri

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar