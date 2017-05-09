Eskişehir'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ESKİŞEHİR'de etkili olan şiddetli fırtına, çatıları uçurdu, ağaçlar kökünden söktü, çok sayıda araç zarar gördü.

Eskişehir'de saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentte çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Çatılardan kopan parçalar, ve kırılan ağaç dalları, park halindeki çok sayıda araca zarar verdi.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fırtınanın soba ve doğalgaz zehirlenmelerine, çatı uçmalarına, ağaç ve direklerin devrilmesine neden olabileceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

DHA