Eskişehir'de şüpheli araç alarmı

ESKİŞEHİR'de polis, içerisinde 2 kişinin olduğu ve bagajında 2 kalaşnikof silahın bulunduğu öne sürülen beyaz renkli hafif ticari aracı arıyor.

Eskişehir'de bugün öğle saatlerinde polisi arayan bir kişi, plakasını alamadığı, arka tamponu kırık olan beyaz renkli hafif ticari aracın bagajında 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah gördüğünü söyledi. İhbar üzerine polis, içerisinde 2 kişinin bulunduğu öne sürülen aracı bulmak için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalara karşın aracın izine rastlanmadı.

TELSİZ ANONSLARI SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin şüpheli araç konusunda ekiplere yaptığı telsiz anonsu ise sosyal medyada kimliği belirsiz kişiler tarafından yayınlandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün facebook sayfasında konuyla ilgili yapılan açıklamada, bahse konu anons kaydının sosyal medyada yayınlanarak halkta panik oluşturulmaya çalışıldığını belirtilerek şöyle denildi:

"Saat 11.00 sıralarında polis merkezimize gelen ihbarda, beyaz renkli bir kango araçta şüpheli şahısların olduğu bildirilmiştir. Ancak bahse konu anons kaydının sosyal medya üzerinden yayınlanarak halkta panik oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı takdirle karşılanmıştır, ancak anonsla ilgili somut bir veriye ulaşılmamıştır."

DHA