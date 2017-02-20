Eskişehir'de Süs Tavukları Derneği'ne kumar baskını (2)

'KUMAR BAŞKA DERNEKTE OYNANDI'

Eskişehir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği yöneticileri, kendi dernek binalarının Zincirlikuyu Mahallesi'nde olduğunu, kumar olayı ile bir ilgilerinin bulunmadığını belirtti. Dernek yöneticileri, polisin kumar baskını yaptığı ve H.Ş.'nin başkanı olduğu derneğin isminin 'Eskişehir Kuş Pazarı ve Tavukçular Derneği' olduğunu söyleyerek, "Onların derneği Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde, bizim derneğimiz ise Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunuyor. Derneğimizde kumar oynanmadı ve polis baskını olayı da yaşanmadı. Kumar olayında birileri bizim derneğimizin ismini polislere vermiş olabilir. Ancak bizim kumar olayı ile bir ilgimiz yok" dedi.

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DHA