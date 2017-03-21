Eskişehir'de, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi önünde tören

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Tayfun Talipoğlu için Eskişehir'de, adını taşıyan daktilo müzesinde anma töreni düzenlendi. Törende, müze önüne kırmızı karanfil bırakıldı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir'deki Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile çok sayıda kişi katıldı. Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada Talipoğlu'nun Türkiye'de dik duran gazetecilerden biri olduğunu ve Eskişehirliler tarafından da çok sevildiğini söyledi. Talipoğlu'nun ölümünden büyük üzüntü duyduklarını iade eden Kurt şöyle konuştu:

"Tayfun Talipoğlu çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Odunpazarı Belediyesi ile önemli bir bağı vardı. Çünkü dünyada ilk olan daktilo müzesini kazanmamızı sağladı. Elindeki 80 daktiloyu bize bağışlayarak, bu müzenin ortaya çıkmasına öncü oldu. Biz, onun uzun süre yaşamasını dilerdik, ama kısa bir ömürle aramızdan ayrıldı. Zamansız ayrılışı bizi derinden yaraladı. Odunpazarı Belediyesi olarak adını yaşatacağımız için de gururluyuz. Tayfun Talipoğlu bütün gazetecilere örnek olmalıdır. Kalemini satmadan, direnerek yaşamını sürdürmeye çalışmış, çok farklı işler yapmak zorunda kalmıştır. Sonuç; kısa bir ömür, arkasında onlarca başarı. Allah herkese böyle başarılı bir ömür nasip etsin."

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Yılmaz Karaca ise Tayfun Talipoğlu'nun örnek bir gazeteci olduğunu söyledi. Karaca, "Tayfun Talipoğlu Türkiye'de basın camiasında dik duran, dik durduğu içinde maalesef olması gerektiği yerlerde olamayan bir arkadaşımızdı. Basın özgürlüğünü savunan bir arkadaşımızdı. Sonuna kadar da basın özgürlüğünü savunmaya devam etti. Bir gün önce de bir televizyon programında yaptığı konuşmada, sanki veda edecek gibiydi. 'Bu kalp beni götürecek' diye şaka yapıyordu. Bu şaka gerçek oldu" dedi.

Daha sonra katılımcılar daktilo müzesini gezdi ve müze önüne yanlarında getirdikleri kırmızı karanfilleri bıraktı.

DHA