Eskişehir'de tellere takılan balonlar nedeniyle tramvay seferleri durdu

ESKİŞEHİR'de çeşitli çizgi film karakterlerinden oluşan balonlar, kent içi ulaşımı sağlayan tramvay hattındaki enerji nakil tellerine takıldı. Tramvay seferlerinin durmasına neden olan balonlar görevliler tarafından indirildi.

İki Eylül Caddesi Çarşı Tramvay Durağı yakınında meydana gelen olayda, aralarında Casper, Tweety ve Pepee gibi çizgi film karakterlerinin olduğu 5 adet balon, tramvay enerji nakil hattı tellerine takıldı. Durak görevlilerinin durumu bildirmesinin ardından Otogar- SSK, SSK- Osmangazi Üniversitesi ve Opera-71 Evler hattındaki karşılıklı sefer yapan tramvaylar durduruldu. Yaklaşık yarım saat sonra bir görevli elinde ucu kancalı uzun çubukla gelerek balonları bulunduğu yerden indirdi. Ardından da tramvaylar yeniden sefere başladı.

DHA