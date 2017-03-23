Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR'de 150 polisin kalımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 gram esrar maddesi ile 5 adet pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen ve çeşitli şubelerde görevli toplam 150 polisin katılımıyla 11 eve eşzamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kılıç ile 2,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisler, olayla ilgili E.E. (41), E.Y. (41), Ş.G. (31), R.Ç. (30) ve R.K.'yı (29) gözaltına aldı. 5 şüpheli, sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecek.

DHA