Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası sanıklarına ceza yağdı

ESKİŞEHİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik 15 Temmuz öncesi yürütülen soruşturma kapsamında 24' tutuklu 89 kişinin yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı. Sanıklardan 57'sine 3 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezaları verildi.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan FETÖ/PDY davasının duruşması sanık sayısının fazla olması nedeniyle adliye konferans salonunda yapıldı. Sanıklar FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticiliği yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, özel belgede sahtecilik, dernekler kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve 6 bin 136 sayılı yasaya muhalefet etmekle suçlanan sanıklar bugün son kez duruşmaya çıktı.

Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan bazılarının terör örgütünün haberleşme sistemi ByLock kullandığını belirterek bu konudaki yazışmaları okudu.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanıklardan İl imamı olduğunu Mehmet Meleş'i 19 yıl 6 ay, il imam yardımcısı olduğu öne sürülen Osman Tutucuyu da 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan 49 sanığa 7 yıldan 12 yıla kadar hapis, 2 sanığı 'terörizmin finansmanı' suçundan 4'er yıl 2'şer ay, 4 sanığa ise 'terör örgütüne yardım' suçundan 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklardan 27'si beraat etti, 5 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

DHA