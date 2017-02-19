Eşlerin bıçaklı kavgası hastanede bitti

KAYSERİ’de akşam yemeğinde tartışan 5 yıllık evli Şerife Burcu Bıyık ve Sadık Bıyık çifti yemek masasında bulunan bıçaklarla birbirlerini yaraladı. 7 bıçak darbesi alan Burcu, kolundaki bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fatih Apartmanı'nda meydana geldi. 24 yaşındaki Şerife Burcu ile eşi, 32 yaşındaki Sadık Bıyık, yemek masasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yemek masası üzerindeki bıçağı alan çift birbirine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu, yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içinde buldu. Şerife Burcu, sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan eşi Sadık ise, evlerinin yakınında bulunan erkek kuaförüne kaçtı. Bıçakla yaralanan Sadık da kuaföre çağrılan 112 ambulansı ile götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Çiftlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA