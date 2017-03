Esra Albayrak: Savaşlar ve darbeler en çok çocukların masumiyetini vurur

ÜMRANİYE Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimine maruz kalan çocukların yaşadığı travmanın ulusal ve uluslararası alanda uzmanlar tarafından değerlendirileceği bir sempozyum düzenledi. Etkinliğe katılan yurtiçi ve yurtdışından toplam 30 profesör çocukların darbe girişimi sırasında yaşadığı travmayı ve bununla başa çıkabilme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sempozyuma katılan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) üyesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Sosyolog Dr. Esra Albayrak ve uzmanlar, 15 Temmuz gecesinin çocuklar üzerinde korku, panik, endişe, öfke, çaresizlik ve umutsuzluk gibi duyguların yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi.

“ÇOCUKLARIMIZA LAYIK BİR DÜNYA İNŞA EDEMEDİK”

Savaşlardan ve darbelerden en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğunu dile getiren Esra Albayrak, şöyle konuştu:

“Savaşlar, darbeler en çok çocukların masumiyetini, umutlarını, hayallerini vurur. Fakat bir yandan da bütün bu travmalara kafa tutabilen çocuklardır. Yıkıntıların arasında oyun oynamaları da bunun örneğidir. 21’inci yüzyılın başında görüyoruz ki, biz çocuklarımıza layık bir dünya inşa edemedik, insanlık olarak sınıfta kaldık. Dünyanın dört bir yanında insanlığın gözbebeği çocukları ve onların geleceklerini yok eden kıyımları önleyemedik. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve vahşet bunlardan biriydi. 16 yaşında vurularak can veren Tayyip Olçok ve Mahir Ayanak, 15 yaşında can veren ana kuzusu Mutlu Can, Umut Kadir ve Engin Tilbeç çocukluk ülkesinin şehitleridir. O geceden sağ çıkan çocuklar ise hala yaşadıklarına anlam verme çabasında. Televizyondan tanık oldukları olaylar, anne babalarının telaşları, onların küçük yüreklerinde adeta korku dağı oluşturdu. Kimilerinin zihninde darbe bir daha eskisi gibi oyun oynayamamaktı, kimilerine göre darbe, Suriye, Irak, Filistin gibi olmaktı. 15 Temmuz gecesi, karanlığın en derin olduğu ana aydınlığın en yakın olduğu zaman tecelli etti. Çok şükür ki; 8 yaşında büyük bir tedirginlik ve korkuyla geceyi geçiren kızıma söylediğim şey gerçek oldu, Allah’a şükür iyiler kazandı.”

FELAKETLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çocuk ve travma konusu; psikiyatri, psikoloji, sosyal hizmetler ve iletişim bilimleri üzerinden çok disiplinli olarak ele alındığı sempozyumda, yurtdışında başarıyla uygulanan travma çalışmaları tecrübeler de paylaşıldı. 15 Temmuz sonrası konu üzerinde yapılan araştırma ve uygulamalar sunuldu.

Sempozyuma konuşması olarak katılan Avustralya Katolik Üniversitesi öğretim üyesi ve TooheyNasiah Danışmanlık Kuzey Psikoloji Kliniği Genel Müdürü MoniqueToohey, çocukların travma anlarında neler yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Psikoloji aslında olayların insanlar üzerindeki etkisin anlamak açısından son derece önemli bir mecra. Bu, herhangi bir nedenle yaşanan bir gerginlik ve içerisinde bulunduğumuz bir tehlike nedeniyle olabilir. Bunları insanların psikolojisinden anlamak mümkündür. Psikologların burada yaptığı şey, insanların üzerindeki olumsuz etkilini en aza indirebilmek ve mümkünse bertaraf edebilmek. Çocukların bu tip olaylardan, afetlerden etkilenmesi durumunda gereğinden fazla endişe, üzüntü, yerli yersiz ağlama durumları, geceleri uyuyamama ve genelde kabuslarla uyanma, davranışlarında bir huzursuzluk, anne babalarının ve ya okulda onlara verilen yönergelere uymamaları, özellikle de ödevlerine odaklanamamaları sorunları nedeniyle okuldaki başarımlarının düşmesi şeklinde görülebilir.”

Sempozyum ve çocuk travmaları ile ilgili şöyle konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Kanada’dan, Amerika’dan, İngiltere’den, Avusturalya’dan, Güney Afrika’dan ve Türkiye’den uzmanlar geldi. Çocukların maruz kaldığı travma fevkalade önemlidir. Şayet bu travma zamanında tespit edilip tedavisi yapılmazsa, ileriki yıllarda çocuğun üzerinden atamayacağı bir psikolojik vaka halinde devam eder.” dedi.

2425 Mart tarihlerinde herkese açık olarak ücretsiz düzenlenen sempozyum sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

DHA