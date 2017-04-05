Esrarla yakalanan taksici gözaltına alındı

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde ihbar üzerine polis ekiplerince durdurulan taksinin sürücüsü İbrahim E.’nin avcunun içine gizlemeye çalıştığı satışa hazır 2 fişek esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsü İbrahim E.’nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, Namık Kemal Bulvarı Kumlu Geçit mevkiinde polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücü İbrahim E.’nin avuçlarında iki fişek halinde esrar maddesi saklamaya çalıştığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

DHA