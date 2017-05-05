Estetik dolgu mağdurları şikayetçi oldu

ADANA'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları birden şişince hastaneye kaldırılan hemşire 22 yaşındaki Merve Keleş'in tedavisi sürerken, kendini 'doktor' olarak tanıtan kuaför S.G.'nin mağdur ettiği Güllü Sel ve Z.U. da şikayetçi oldu.

Merve Keleş gibi 12 Nisan'da S.G.'nin bir evde dudaklarına iğneyle dolgu yaptığını anlatan ev kadını 30 yaşındaki Z.U., Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dolgu işlem sonrası dudaklarının şiştiğini ve 4 gün hastanede yattığını anlatan Z.U., 'Kimse muayene haricinde doktor olmayan kişilere böyle operasyonlar yaptırmasın. S.G., kendini doktor olarak tanıttığı için inandım ama mağdur oldum. Kimse bizim düştüğümüz duruma düşmesin' dedi.

16 Nisan'da kendi evinde S.G.'nin dudaklarına dolgu yaptığını aktaran 32 yaşındaki Güllü Sel ise 'O gün eşimin yüzüne botoks yaptı. Bu işlemi sosyal medya hesabımdan canlı olarak yayınladım. Kendini doktor olarak tanıttı. Hatta benim telefonumda 'Doktor Soner ben' dediği konuşması kayıtlı hala. Pazartesi gidip şikayetçi olacağım. Kimse doktor ve uzman olmayan kişilere böyle işlem yaptırmasın' diye konuştu.

DHA