Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira

Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak lirada zayıflama sürüyor. Küresel piyasalardaki kâr satışlarına karşın dolar ve euro lire karşısında yeni rekor düzeylere tırmanıyor.

OHAL'in uzatılması ve artan terör saldırılarının etkisiyle 3.6401 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu test eden dolar, haftanın son işlem gününe 3.62 liranın üzerinde başladı.

Doların yanında euro da hızla tırmanarak dün 3.8107 lira ile bu sabah da 3.8345 lira ile çıktığı yeni rekor düzeyin ardından, 3.8425 lira ile yeni rekor kırdı. Euro, saat 12.00 dolayında 3.8339 lira düzeyine çekildi.

DHA