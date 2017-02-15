Eurovision biletleri satışa çıktı

Ukrayna'nın ev sahipliğinde yapılacak Eurovision 2017 Şarkı Yarışması'nın biletleri satışa çıktı.

Eurovision'un internet sitesinden yapılan duyuruda, yarışma kapsamında Kiev'de düzenlenecek dokuz konser, altı prova, iki yarı final ve final için toplam 70 bin biletin, 8 euro ile 500 euro fiyat aralığında satışa sunulduğu belirtildi.

Eurovision 2017'nin ilk iki biletini, 2004 yılındaki yarışmada Ukrayna adına zafer kazanan şarkıcı Ruslana'nın satın aldığı duyuruldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'da yapılan 2016 Eurovision Şarkı Yarışmasında Ukrayna'nın temsilcisi Jamala, seslendirdiği “1944” adlı şarkı ile birinciliği kazanmış, böylece Ukrayna 2017'de organizasyona ev sahipliği yapma hakkını elde etmişti.

Eurovision 2017 Şarkı Yarışmasının yarı finalleri 9 ve 11 Mayıs, finali 13 Mayıs tarihinde düzenlenecek.

Eurovision biletleri https://www.concert.ua/en sitesinden satın alınabiliyor.

DHA