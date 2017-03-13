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Son Dakika: Eurovision'da Rusya'yı Yuliya Samoylova temsil edecek

Eurovision'da Rusya'yı Yuliya Samoylova temsil edecek
06:1813 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Eurovision'da Rusya'yı Yuliya Samoylova temsil edecek
Eurovision'da Rusya'yı Yuliya Samoylova temsil edecek

Bu yıl Kiev'de düzenlenecek Eurovision 2017 şarkı yarışmasında Rusya'yı çocukluğunda yaşadığı talihsizlik sonucu tekerlikle sandalyeye mahkum kalan Yuliya Samoylova temsil edecek.

Pervıy Kanal (Birinci Kanal) tarafından yapılan açıklamada, Samoylova'nın 'Flame Is Burning' şarkısıyla sahne alacağı belirtildi. Şarkının bestesi ise daha önce Eurovision'a katılan Polina Gagarina ve Dina Garipovaya ile birlikte çalışan Leonid Gutkin'e ait.

1989 doğumlu şarkıcı Samoylova birçok yarışmada ödül alırken, tekerlekli sandalye yardımıyla hayatını sürdürüyor. Yuliya Samoylova 2014 yılında Paralimpik Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmış, güzel sesi ile herkesi büyülemişti.

Eurovision şarkı yarışmasının yarı finali 9-11 Mayıs'ta, finali ise 13 Mayıs'ta Kiev'de düzenlenecek.

DHA

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