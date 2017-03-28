Ev arkadaşını öldüren çatı ustasına 18.5 yıl hapis

ANTALYA'da aynı evde kaldığı iş arkadaşı 46 yaşındaki Ünal Duran'ı av tüfeğiyle öldürmekten yargılanan çatı ustası 26 yaşındaki Rifat Çınar, 18 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Döşemealtı İlçesi'nde aynı evi paylaşan inşaat işçisi Ünal Duran ile Rifat Çınar arasında tartışma çıktı. Rifat Çınar, geçen 29 Haziran sabahı inşaat işçilerini taşıyan aracı durdurup tüfeğiyle Ünal Duran'a ateş etti. Ünal Duran ölürken, olaydan sonra yakalanan Rifat Çınar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Rifat Çınar, aynı evde kaldığı Ünal Duran'ın geceleri yanına gelip kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını iddia etti. Olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirten Çınar, "Eskişehir'den tüfek getirdim ancak bu olay istemeden oldu. Beni cezalandırmanızı istemiyorum. Olmamış olsaydı iyi olurdu. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı ise maktulün sürekli içki içen, müvekkiline istismarda bulunan biri olduğunu, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini iddia ederek, karar verilirken bunun dikkate alınmasını talep etti. Ünal Duran'ın yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yargılama sonunda sanığın duruşmadaki iyi hali, olaydan pişmanlık duymasını gözönüne alan mahkeme heyeti, cinayetin ağır tahrik nedeniyle işlendiğine kanaat getirerek Rifat Çınar'ı 18 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

DHA