Ev sahibi genç kiracılarını tabancayla vurdu: 2 yaralı

ADANA'da 26 yaşındaki Kazım U., henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kiracıları 23 yaşındaki Pınar E. ve Fevzi G.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 21.00'da merkez Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi 964 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Kazım U. ve arkadaşı 27 yaşındaki Hacı T., kiracıları Pınar E. ve Fevzi G. ile evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırdı. Kazım U.'nun ateşlediği tabancadan çıkan mermiler, Pınar E.'nin omuzuna ve sırtına, Fevzi G.'nin ise boynunun sol tarafına isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı Hacı T. ile sokaktan kaçmaya çalışan Kazım U., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler tarafından suç aleti tabancayla yakalandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Pınar E. ve Fevzi G.'nin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA