Evde çıkan yangına müdahale ederken yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde evlerinin mutfağında çıkan yangına müdahale etmek isteyen lise öğrencisi Ümit Bostan yaralandı.

Akyazı İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan Bostan ailesinin evinin mutfağında, bulaşık makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler mutfağı sararken, aile bireyleri yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontorl altına alıp söndürdü.

Müdahale sırasında vücudunda yanıklar oluşan lise öğrencisi Ümit Bostan, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA