Evde çıkan yangında tüp patladı; yaşlı kadın öldü

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, tek odalı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevahir Yavuz, çıkan yangında ısınan piknik tüpünün patlamasıyla hayatını kaybetti.

Ergani İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Esem Sokak'taki tek odalı evde yalnız yaşayan Cevahir Yavuz adlı kadın, uyuduğu sırada evdeki elektrikli ısıtıcının yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, odada bulunan piknik tüpünü de sardı. Isınan tüp, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada Cevahir Yavuz hayatını kaybederken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Cevahir Yavuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA