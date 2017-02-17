Evde ruhsatsız silah ve uyuşuturucu ile yakalandı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen M.Ş., evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeyle yakalanınca gözaltına alındı.

İlçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını öğrenen jandarma ekipleri, Savuca Mahallesi'nde yaşayan şüpheli M.Ş.'nin evine dün operasyon düzenledi. M.Ş.'nin evinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, 4 gram 'kristal' olarak bilinen uyarıcı madde, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 faturasız kurusıkı tabanca ile 12 adet av tüfeği fişeği, 7 adet ise mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA