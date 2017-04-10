Evde sağlık hizmeti alanlar sandığa taşınacak

MANİSA İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, hastanede veya evde sağlık hizmetinden yararlanan hastaların 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanabileceğini açıkladı.

Evde ve hastanede sağlık hizmeti alan hastalara araç tahsisi yapılacağını belirten Dr. Engin Yıldırım, '16 Nisan'da halk oylaması yapılacak. Bu durumda vatandaşların en temel haklarından olan oy kullanma hak ve sorumluluklarını yerine getirmeleri önem arz etmektedir. 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında ortopedik özürlülerin, evde sağlık hizmetinden faydalanan hastaların çeşitli sebeplerle, sağlık sebepleriyle sandığa gitmekte zorluk çeken hastalarımızın oy kullanma hakkını tekrar kazanabilmeleri adına, biz onlara Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yardımcı olacağız. 444 38 33 numaralı telefon mesai saatleri dahilinde aranıp, bize kişi bilgileri verildiği takdirde, planlama yapacağız. Yapmış olduğumuz planlama doğrultusunda, o hastalarımızın ambulansla ya da evde sağlık araçlarıyla birlikte sandıkta oy kullanmalarını, sonrasında evlerine bırakılmalarını sağlayacak çalışmalarımız başlamıştır' dedi.

Dr. Engin Yıldırım, 'Vatandaşlarımızdan isteğimiz, hastalarımızın yakınlarının ya da kendilerinin 444 38 33 numaralı telefonlara şu iki, üç gün içerisinde başvurarak isimlerini kaydettirmeleri gerekmektedir ki; biz bu planlamayı sağlıklı bir şekilde yapabilelim' diye konuştu.

DHA