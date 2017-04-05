'Evet'çi muhtar, gezi vaat etti

AYDIN'ın Çine İlçesi'nde, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Karadeniz, 16 Nisan'da ilçeden yüzde 50'nin üzerinde 'Evet' çıkarsa 72 mahalle muhtarını eşleriyle birlikte geziye götüreceğini söyledi.

Çine'de 35 yıldır mahalle muhtarlığı yapan ve 2014 yılında Çine Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Muammer Karadeniz, 16 Nisan referandumunda ilçeden yüzde 50'nin üzerinde 'Evet' çıkması durumunda muhtarlara gezi sözü verdi. Bununla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından duyuru yaptı. Çine'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık yapan Karadeniz, Facebook'taki paylaşımıyla ilgili olarak, "16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandumda Çine'de yüzde 50'nin üzerinde 'Evet' oyu çıkarsa buradaki 72 mahalle muhtarına eşleriyle birlikte gezi düzenleyeceğimi duyurdum. İç Anadolu ya da Karadeniz Bölgesi'ne bir gezi düzenleyebiliriz. Ben bunu bir promosyon olarak veriyorum. İnanıyorum ki Çineli vatandaşlar 'Evet' olarak kararlarını verecek. Ben kendi isteğimle gönlümden geçtiği gibi karar aldım. Yaptığım paylaşım Aydın'da yankı uyandırdı, iyi karşılandı. Muhtarların dışında da çok iyi tepkiler aldım. Dünden beri telefonlarım susmadı. Bu konuda beni eleştiren de çok oldu. Eleştiri yapanlar her zaman benim başım gözüm üstünedir" dedi.

DHA