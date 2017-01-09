Evin banyosunda öldü

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, 56 yaşındaki Aysel Şakar, evinin banyosunda ölü bulundu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Şakar’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay, dün sabah Muradiye Mahallesi Dervişbey Caddesi’nde meydana geldi. Girdiği banyodan uzun süre çıkmayan Aysel Şakar’ın hareketsiz yattığını gören eşi durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Aysel Şakar’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Aysel Şakar’ın ölümüyle ilgili soruşturmaya Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.

DHA