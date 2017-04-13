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Rize Haberi: Evin döşemelerinin altında 8 tabanca bulundu

Evin döşemelerinin altında 8 tabanca bulundu

16:4513 Nisan 2017
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Evin döşemelerinin altında 8 tabanca bulundu
Evin döşemelerinin altında 8 tabanca bulundu

RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde bir eve düzenlenen baskında kaçak silah atölyesi tespit edildi. Evde arama yapan ekipler, döşemelerinin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca buldu.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen İlçesi Yeşiltepe Köyü'nde A.Ö.'ye ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, aralarında tabanca üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 1 milyon lira olan makine ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Evde aramayı derinleştiren ekipler yerinden oynatıldığını fark edilen döşemeleri söktü. Döşemelerin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca ile 377 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.Ö. gözaltına alındı.

DHA

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