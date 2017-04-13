Evin döşemelerinin altında 8 tabanca bulundu

RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde bir eve düzenlenen baskında kaçak silah atölyesi tespit edildi. Evde arama yapan ekipler, döşemelerinin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca buldu.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen İlçesi Yeşiltepe Köyü'nde A.Ö.'ye ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, aralarında tabanca üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 1 milyon lira olan makine ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Evde aramayı derinleştiren ekipler yerinden oynatıldığını fark edilen döşemeleri söktü. Döşemelerin altına saklanmış el yapımı 8 tabanca ile 377 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.Ö. gözaltına alındı.

DHA