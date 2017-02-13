Evinde 545 gram bonzai ele geçirildi

SAMSUN'da evinde 545 gram bonzai ele geçirilen 42 yaşındaki Anıl Ö. gözaltına alındı.

Olay dün İlkadım İlçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada iddiaya göre Anıl Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Sivil ekipler dün şüphelinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 545 gram bonzai ile yakalanan Anıl Ö. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

DHA