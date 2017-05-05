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Gaziantep Haberi: Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Evinde bıçaklanarak öldürüldü

19:475 Mayıs 2017
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Evinde bıçaklanarak öldürüldü
Evinde bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'te, bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan 2 çocuk babası 51 yaşındaki Osman Kuvvet, evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydan geldi. Dün geceyi babasının evinde geçiren Emine Kuvvet, akşam saatlerinde döndüğü evde eşi Osman Kuvvet'i kanlar içerisinde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, karnından bıçaklanan Osman Kuvvet'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polislerin evde yaptıkları incelemenin ardından Kuvvet'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 
Evde hırsızlık yapılıp yapılmadığını araştıran polisler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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