Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eskişehir Haberi: Evinde bonzai bulunan kadın tutuklandı

Evinde bonzai bulunan kadın tutuklandı
17:5213 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Evinde bonzai bulunan kadın tutuklandı
Evinde bonzai bulunan kadın tutuklandı

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, evinde satışa hazır halde bonzai maddesi bulunan 25 yaşındaki Yağmur K. tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı öne sürülen Yağmur K.'nın oturduğu Zafer Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 17.65 gram ağırlığında peçetelere sarılı 60 çıkı bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Yağmur K., yapılan sorgulamasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar